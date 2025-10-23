Napoli, stesa alle “Case Nuove”: sei colpi di proiettile contro una finestra

Torna l’emergenza “stese” a Napoli. Questo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Stella e del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Gabella Vecchia 44 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

La sparatoria è avvenuta nella zona delle “Case Nuove”, da sempre teatro di fibrillazioni criminali e scontri tra clan. Ignoti avrebbero esploso diversi colpi, puntando verosimilmente ad un appartamento ora disabitato. Almeno sei i fori di proiettile in una tapparella, due su un muro adiacente.

Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per ricostruire dinamica e matrice. Solo due giorni fa, la stesa del 21 ottobre, un’altra stesa aveva scosso i Quartieri Spagnoli. Anche in questo caso ad essere colpita la facciata esterna di uno stabile.