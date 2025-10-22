Napoli, raffica di colpi ai Quartieri Spagnoli: dodici proiettili contro facciata di un edificio

Dodici colpi esplosi nella stessa direzione hanno lasciato segni evidenti in vico Lungo San Matteo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Quattro fori sono stati individuati nel portoncino d’ingresso, altri quattro in una vetrata e gli ultimi sulla facciata esterna dell’edificio. È questo lo scenario che si è presentato davanti agli agenti della Polizia di Stato nella tarda serata di ieri, 21 ottobre, dopo la segnalazione di spari uditi nella zona.

Napoli, raffica di colpi ai Quartieri Spagnoli: dodici proiettili contro un edificio

L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, affiancate poi dagli esperti della Scientifica per i rilievi tecnici. Non sono state trovate tracce di sangue né risultano persone ferite. Le prime ipotesi investigative escludono che si tratti di una “stesa” dimostrativa. Gli inquirenti ritengono invece più plausibili due possibilità: un atto intimidatorio oppure un agguato fallito, con il possibile bersaglio riuscito a fuggire.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Dalle prime verifiche, nello stabile non risulterebbero residenti persone di rilievo sotto il profilo investigativo.