Momenti di terrore questa notte all’esterno della fermata Museo della Linea 1 di Napoli, in pieno centro. Due persone armate di fucile hanno preso d’assalto alcuni vigilantes presenti sul posto portando via le loro pistole.

Napoli, assalto armato ai vigilantes della fermata Museo: rubate le pistole

Una rapina in piena regola, ma con un obiettivo preciso: portare via le armi dei dipendenti di una società di vigilanza, la Security Service. Due persone, con casco integrale e armati di fucile hanno avvicinato l’automobile su cui viaggiavano i vigilantes, sparando un colpo che ha distrutto il parabrezza della vettura e il cruscotto.

A quel punto, i malviventi hanno intimato alle due guardie giurate di consegnare le pistole d’ordinanza, ottenute le quali sono scappati via facendo perdere le loro tracce prima che arrivassero le forze dell’ordine. Indagini in corso per capire chi siano i rapinatori e perché abbiano deciso di appropriarsi delle armi delle guardie girate.