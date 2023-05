Una sparatoria nel cuore di Napoli, a pochi passi da Piazza Plebiscito. Almeno sei i colpi esplosi via Gennaro Serra, angolo via Monte di Dio, che hanno scatenato il panico tra la gente.

Napoli, sparatoria tra la gente a pochi passi da piazza Plebiscito: sette colpi esplosi tra la gente

Alle nove circa la strada era già pullulante di turisti e di persone in strada che si fermavano ai bar per un caffé o una colazione quando un’auto bianca ha sfrecciato a folle velocità. Dall’abitacolo è spuntata una mano armata che ha fatto fuoco a ripetizione senza un obiettivo preciso.

Sul selciato, infatti, gli agenti della polizia di Stato di Napoli hanno recuperati sei bossoli e un’ogiva calibro 9,21. La polizia ha preso visione delle immagini di videosorveglianza della zona per risalire agli autori.

Le indagini

Sono stati interrogati anche alcuni testimoni presenti al momenti della sparatoria. I proiettili – come spiega Repubblica – appartengono a due armi diverse. L’ipotesi è che ci sia stato uno scontro a fuoco. Per fortuna non si registrano feriti.