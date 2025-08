Ancora un arresto nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi. Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 agosto, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un uomo di 37 anni, di origine algerina, con precedenti specifici e irregolare sul territorio italiano, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, spaccia in strada e aggredisce i poliziotti: arrestato 37enne

Il fatto è avvenuto in via Milano, dove i poliziotti hanno notato il 37enne aggirarsi con atteggiamento sospetto. Poco dopo, gli agenti hanno osservato lo scambio di una banconota con un altro soggetto, in cambio di un piccolo involucro. Il tempestivo intervento della pattuglia ha permesso di bloccare il pusher dopo una breve colluttazione.

L’uomo è stato trovato in possesso di 12 stecche di hashish, per un peso complessivo di circa 30 grammi, e di 160 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Anche l’acquirente è stato fermato e sanzionato amministrativamente per uso personale di stupefacenti. Per il 37enne, oltre all’arresto, sono scattate le consuete procedure di rito.