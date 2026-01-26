Sorpreso con droga e coltello lungo corso Umberto. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne di origine egiziana, con precedenti di polizia. Deve rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Napoli, sorpreso lungo corso Umberto con droga e coltello: arrestato 18enne

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel camminare lungo corso Umberto I, i poliziotti hanno notato un sospetto scambio: il giovane, in cambio di una banconota, avrebbe ceduto qualcosa a un’altra persona che si è poi allontanata rapidamente.

A quel punto gli agenti sono intervenuti per interrompere l’azione, dando il via a un breve inseguimento. Raggiunto il ragazzo, i poliziotti lo hanno bloccato con non poche difficoltà, dopo una colluttazione. A seguito della perquisizione, il 18enne è stato trovato in possesso di 10 involucri di hashish, di un coltello a scatto con una lama di 5 centimetri e di 225 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Il giovane è stato quindi condotto in arresto.