Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 59enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Napoli, sorpreso con circa 19 kg di sigarette di contrabbando: in manette 59enne

Gli agenti del Commissariato Chiaiano, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo in via G. A. Campano. Durante la perquisizione dell’autovettura, sono stati rinvenuti due scatoloni contenenti complessivamente 960 pacchetti di sigarette di contrabbando. Il materiale è stato sequestrato e l’indagato, con precedenti anche specifici, è stato condotto in arresto.