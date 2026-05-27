Napoli, parte Green Med Symposium: tre giorni su transizione ecologica

Prende il via oggi a Napoli, la settima edizione del Green Med Expo & Symposium, la tre giorni dedicata ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile. L’evento, in programma fino al 29 maggio, si tiene alla Stazione Marittima ed è organizzato da Ricicla Tv di Zucchetti Ambiente insieme a Ecomondo, riunirà istituzioni, imprese, utilities, consorzi, università e professionisti per un confronto sulle grandi sfide ambientali che interessano il Mezzogiorno e il Paese.

Stamane il taglio del nastro con la Viceministra all’Ambiente Vannia Gava che ha ribadito l’impegno del governo sulla Terra dei Fuochi. Anche quest’anno il Green Med ospiterà gli Stati Generali dell’Ambiente promossi dalla Regione Campania.