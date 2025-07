Napoli, sorpreso a rubare macchina in sosta in via Marina: in manette 44enne del posto

Sorpreso a rubare una macchina in sosta. La Polizia di Stato ha arrestato nella tarda serata di ieri un 44enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagrante mentre tentava di rubare un’auto in sosta in via Marina.

Napoli, sorpreso a rubare macchina in sosta: in manette 44enne del posto

L’intervento rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori. Gli agenti del Commissariato Decumani, durante un pattugliamento, hanno notato l’uomo mentre infrangeva il deflettore anteriore di una vettura, nel tentativo di introdursi nell’abitacolo.

Bloccato tempestivamente, il 44enne è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e due coltelli multiuso. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che anche un altro veicolo, parcheggiato poco distante, presentava segni di effrazione. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere.