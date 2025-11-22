Napoli, sorpreso a rubare un’auto in via Galileo Ferraris: arrestato 38enne

Pomeriggio movimentato nella zona di via Galileo Ferraris, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto aggravato. L’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione, poiché trovato a bordo di un’auto risultata rubata.

Napoli, sorpreso a rubare auto in via Galileo Ferraris: arrestato 38enne

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un normale servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato il sospettato scendere da un veicolo e infrangere in pochi istanti il deflettore di un’auto parcheggiata. Il ladro si è immediatamente introdotto nell’abitacolo iniziando a rovistare.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente, sorprendendolo con le mani ancora all’interno della vettura. Alla vista degli agenti, il 38enne ha tentato una fuga disperata, ma è stato subito bloccato. Addosso aveva diversi arnesi da scasso, tipici degli interventi per forzare le auto.

Durante gli ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che l’autovettura da cui l’uomo era sceso presentava il computer di bordo divelto, il deflettore anteriore destro infranto ed era risultata provento di furto. Un dettaglio che ha aggravato ulteriormente la sua posizione. Per questi motivi, il 38enne è stato tratto in arresto e condotto negli uffici di polizia in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.