Nella mattinata di oggi, sabato 30 dicembre, intorno alle ore 8 i carabinieri di Marianella hanno arrestato due giovani malviventi, uno dei quali minorenne, con l’accusa di furto aggravato, resistenza al pubblico ufficiale e lesioni al pubblico ufficiale.

Napoli, sorpresi a rubare auto in sosta: due giovanissimi in manette

I due si sono resi responsabili di un furto d’auto avvenuto in via Attilio Micheluzzi ma i carabinieri di passaggio sono intervenuti restituendo il veicolo al legittimo proprietario. Durante l’arresto in flagranza di reato un militare dell’arma ha riportato una frattura al dito della mano.

Il minorenne P.G., difeso dall’avvocato Daniele Cacciapuoti, era già sottoposto alla misura della permanenza domiciliare, ma non ha subito alcun aggravamento di misura.

Pertanto, nei suoi confronti si procederà a piede libero. Per il maggiorenne P.G., di anni 18 e incensurato, sono stati disposti gli arresti domiciliari.