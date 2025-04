Rapina un uomo del cellulare in via Costantinopoli, nel cuore di Napoli. Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 37enne senegalese con precedenti di polizia, anche specifici, con l’accusa di rapina impropria.

Napoli, si siede sulla panchina e rapina il “vicino” del cellulare: arrestato 37enne

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre transitavano in piazza Cavour, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha riferito che, poco prima, aveva subito una rapina da un malvivente fuggito in via Santa Maria di Costantinopoli.

La vittima ha raccontato agli agenti che il criminale, dopo essersi seduto accanto a lui su una panchina, ha repentinamente asportato il cellulare appoggiato di fianco per poi fuggire. Accortosi di quanto accaduto, il proprietario del cellulare ha rincorso l’uomo riuscendo a raggiungerlo e a recuperare il telefonino lasciato cadere a terra dal 37enne dopo una colluttazione. I poliziotti si sono immediatamente messi alla ricerca del presunto autore riuscendo, poco dopo, ad individuarlo e a bloccarlo.