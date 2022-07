Si è ritrovato tre finti operai nel garage di casa ma in realtà erano ladri pronti a entrare nell’ufficio postale di fianco la sua abitazione. E’ accaduto a Napoli, in via nuova San Rocco nel quartiere San Carlo Arena.

Napoli, finti operai nel garage

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, iri sera verso le 21 i Carabinieri della stazione Napoli Marianella sono intervenuti a via nuova San Rocco nel quartiere San Carlo Arena. L’utilizzatore di un box del civico 13 voleva parcheggiare la propria auto ma c’era qualcosa che non andava. Qualcuno stava effettuato a sua insaputa dei “lavori edili” all’interno dell’autorimessa.

L’uomo trova questi 3 “operai” che quando lo vedono scambiano con lui anche due chiacchiere come nulla fosse per poi pian piano andare via. L’uomo a quel punto rimane senza parole e un po’ perplesso e cerca di capire cosa stesse accadendo. Su una parete del suo garage c’era un pannello e una volta tolto fa la scoperta: un bel foro della dimensione di 50×50 centimetri. Accanto al box l’ufficio postale Agenzia 23.

Sul posto non sono stati rinvenuti attrezzi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Napoli Marianella. Probabilmente i tre finti operai stavano preparando un colpo all’interno dell’ufficio postale, avendo intenzione di entrare proprio dal box del malcapitato.