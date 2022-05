NAPOLI. Lanciarsi in mare con il monopattino: sarebbe questa la nuova challenge che spopola su Tik Tok.

Un video postato sui social e ripreso dal consigliere regionale Borrelli mostra come un giovane si butta in mare a Napoli a bordo di un monopattino elettrico. Il ragazzo protagonista del video con un asciugamano legato alle spalle a mo’ di mantello da “supereroe” si lancia, a bordo di un monopattino, verso le acque del Molo San Vincenzo dei Giardini del Molosiglio a Napoli.

“Sui social nascono in continuazione nuove mode e sfide in cui i protagonisti dei video rischiano di farsi male sul serio – commentano Borrelli e il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli -. Noi ci ostiniamo a denunciare questo fenomeno perché, soprattutto in questi casi, i social network non sono una realtà a sé stante e separata da mondo vero. Chi si fa male per fare quei video, si male per davvero, senza poi tener conto del fenomeno dell‘emulazione. Bisogna tenere d’occhio quello che sta avvenendo. Ai ragazzi diciamo: basta con queste sciocchezze che vi possono pure danneggiare, se volete lasciare tracce di voi, fatelo con qualcosa di costruttivo ed intelligente, qualcosa che possa essere anche molto più duraturo”.