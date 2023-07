Napoli, si intrufola nella sede della Polizia Municipale e ruba portafogli di una vigilessa

Entra nella sede della Polizia Municipale di Napoli e ruba il portafogli dalla borsa di una vigilessa in servizio. La vicenda si è verificata qualche giorno fa a piazza Dante, nell’unità operativa Stella.

A darne notizia è Il Mattino. Lo scorso mercoledì, l’uomo si è introdotto negli uffici della Polizia Municiple, in quel momento poco presidiati perché era tardo pomeriggio, e ha fatto prima rifornimento di mascherine da un armadietto, poi ha iniziato a rovistare all’interno delle borse che erano in quella stanza.

Per caso è stato notato da un’agente che gli ha chiesto cosa facesse lì e, notando il portafogli tra le sue mani, ha lanciato subito l’allarme. L’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato. Dopo qualche ora rimesso in libertà in attesa del processo.