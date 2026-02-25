Napoli. Si fingono postini, legano un 86enne e svuotano la cassaforte: catturata tutta la banda

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla rapina e il sequestro di persona avvenuti nel quartiere Fuorigrotta ai danni di un anziano professionista di 86 anni. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di aver preso parte al colpo. L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea. I due arrestati avrebbero agito in concorso con altri due complici, già fermati e condannati nei mesi scorsi.

Rapina a Fuorigrotta: finti postini immobilizzano un anziano

I fatti risalgono al mese di marzo 2025. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, due individui si sarebbero presentati presso l’abitazione dell’anziana vittima travestiti da postini, con la scusa di dover consegnare un pacco. Una volta ottenuto l’accesso all’interno dell’appartamento, avrebbero consentito l’ingresso di altri due complici. Il gruppo avrebbe quindi immobilizzato l’86enne legandolo con fascette in plastica, per poi sottrarre 25mila euro in contanti custoditi nella cassaforte. Un’azione pianificata nei dettagli, che ha scosso l’intero quartiere napoletano.

Le indagini dei Carabinieri: intercettazioni e telecamere decisive

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, si sono sviluppate attraverso: intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni domiciliari, analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, escussione di testimoni e persone informate sui fatti. Gli elementi raccolti hanno consentito agli investigatori di ricostruire l’intera fase organizzativa ed esecutiva della rapina e del sequestro di persona.