Una rapina finisce in tragedia in piazza Principe Umberto a Napoli, non lontano da piazza Garibaldi, nei pressi della stazione centrale. Un uomo, derubato da alcuni malviventi, è morto di infarto probabilmente a seguito dello choc subito.

Napoli, uomo rapinato muore d’infarto

Secondo quanto riporta Il Mattino, intorno alle 13 e 30 la vittima era in piazza per aspettare la moglie, con cui aveva un appuntamento. Proprio nell’attesa, l’anziano sarebbe stato avvicinato da un malvivente che l’ha derubato prima di dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

Il malcapitato ha poi incontrato la moglie, si è allontanato in auto verso via Taddeo da Sessa, ma si sarebbe fermato in preda a un malore e si sarebbe accasciato a terra sotto gli occhi della coniuge. A nulla è valso l’intervento dell’ambulanza. L’uomo sarebbe morto a seguito di un infarto. Sul caso indaga la Polizia di Stato di Napoli. Gli agenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per identificare l’autore della rapina e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.