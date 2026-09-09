Momenti di forte tensione ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, dove un uomo armato si è chiuso all’interno della propria abitazione in via Nicotera, rifiutandosi di aprire la porta alle forze dell’ordine.

Napoli, si barrica in casa armato per evitare la carcerazione

Secondo le prime informazioni, l’uomo si troverebbe da solo nell’appartamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Napoli, che hanno immediatamente presidiato l’area. Per ragioni di sicurezza, le strade circostanti sono state interdette alla circolazione, con pesanti conseguenze sul traffico della zona, attualmente paralizzato.

All’origine dell’intervento ci sarebbe un ordine di carcerazione a carico dell’uomo. I poliziotti si erano presentati presso la sua abitazione proprio per dare esecuzione al provvedimento, ma l’interessato avrebbe rifiutato di aprire, barricandosi all’interno. Le forze dell’ordine stanno cercando di gestire la situazione e di convincere l’uomo a uscire dall’appartamento, nel tentativo di arrivare a una soluzione senza conseguenze. Restano al momento da chiarire le ragioni del suo comportamento.