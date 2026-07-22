Casoria, armato di coltello lungo 35 centimetri minaccia i passanti e i vigili: bloccato e denunciato

Nel centro di Casoria minaccia i passanti con un coltello di 35 centimetri e tenta di aggredire un giovane, ma viene bloccato dopo una colluttazione con gli agenti della Polizia Locale. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato 18 luglio durante un servizio congiunto con i militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure – Terra dei Fuochi”.

Casoria, armato di coltello lungo 35 centimetri minaccia i passanti e i vigili

L’allarme è scattato intorno alle 22.40, quando alcuni cittadini si sono avvicinati al posto di controllo all’incrocio tra via Pio XII e via Marconi chiedendo un intervento urgente. Secondo quanto riferito ai poliziotti locali, un giovane armato di un grosso coltello stava minacciando i passanti e poco prima avrebbe tentato di colpire un altro ragazzo, riuscito a fuggire.

Ricevute le indicazioni, le pattuglie della Polizia Locale, coordinate dal comandante Pasquale Pugliese, hanno avviato immediatamente le ricerche, rintracciando il presunto responsabile pochi minuti dopo nel centro cittadino. Al momento dell’intervento l’uomo impugnava ancora l’arma.

Alla richiesta di consegnare il coltello e fornire le proprie generalità, il giovane avrebbe reagito con violenza opponendo resistenza agli agenti. Ne è nata una colluttazione durante la quale gli operatori sono riusciti a disarmarlo, immobilizzarlo e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori rischi per le persone presenti. Il coltello, lungo complessivamente circa 35 centimetri, è stato sequestrato.

Denunciato

L’uomo è stato accompagnato negli uffici del Comando per l’identificazione e, al termine degli accertamenti svolti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere. Sono in corso le indagini per identificare il giovane che sarebbe stato vittima del tentativo di aggressione e per acquisire le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.