Napoli, incendio devasta un appartamento all’Arenella: uomo trovato carbonizzato

Tragedia nel quartiere Arenella, dove un violento incendio ha devastato un appartamento in via Solazzi, provocando la morte di un uomo di 75 anni. La vittima è stata ritrovata carbonizzata dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento.

L’allarme e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato quando dall’abitazione hanno iniziato a fuoriuscire fumo e fiamme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, impegnati in un delicato intervento per domare il rogo ed evitare che l’incendio si propagasse agli appartamenti vicini. Una volta messa in sicurezza l’area, i pompieri hanno fatto ingresso nell’abitazione, trovandosi davanti a uno scenario drammatico.

Il corpo trovato tra le macerie

All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita del proprietario, un uomo di 75 anni. Le fiamme avevano ormai avvolto completamente l’abitazione e per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il pensionato è stato trovato completamente carbonizzato, segno della violenza con cui il rogo si è sviluppato in pochi minuti.

Indagini sulle cause dell’incendio

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Saranno i rilievi tecnici dei vigili del fuoco e degli investigatori a stabilire l’origine delle fiamme e a verificare se si sia trattato di un incidente domestico o se vi siano altri elementi da approfondire.