Incidente a via Chiaia nell’area pedonale. Persona cade sulla pavimentazione rotta e sconnessa e si rompe un braccio. Borrelli: “servono interventi urgenti e risolutivi come segnaliamo da tempo”.

Napoli, si apre voragine in via Chiaia: persona ci cade dentro e si spezza il braccio

“Chiediamo aiuto in via Chiaia, un’altra persona è caduta e si è spezzata il braccio”, è l’appello di residenti e commercianti che ha raccolto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

“Purtroppo molti mezzi pesanti e automobilisti (soprattutto la sera e la notte) non rispettano l’ordinanza e il pavimento stradale è in molti punti sconnesso o distrutto. Vanno fatti interventi urgenti – tuona il parlamentare – perché diventa sempre più pericoloso il passaggio per i cittadini e per i turisti che rischiano ogni giorno di cadere e farsi male”.

Infine conclude: “Questo ennesimo episodio finito con l’arrivo di ambulanza deve spingere a un intervento urgente e risolutivo come chiediamo da tempo. Le aree pedonali vanno difese e manutenute” dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli con i consiglieri municipali di Europa Verde Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci”.