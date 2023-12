Si aggirava con fare sospetto nei pressi di un negozio ed è stato arrestato dopo un controllo di routine della Polizia. È successo a piazza Garibaldi.

Napoli, si aggira in modo sospetto vicino a un negozio: arrestato 37enne

Il blitz risale a ieri pomeriggio, quando gli agenti del Commissariato Decumani nel transitare in piazza Garibaldi hanno controllato un soggetto dopo averlo visto aggirarsi con atteggiamento circospetto nei pressi di un esercizio commerciale.

Dopo una perquisizione, i poliziotti lo hanno trovato in possesso due involucri contenenti circa 80 grammi di eroina, 680 euro, evidente provento dell’attività delittuosa. Il 37enne di origini tunisine con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.