Grave episodio di abbandono avvenuto a Pompei la notte tra ieri, lunedì 16 novembre, e oggi. Un ragazzo è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona mentre abbandona i suoi due cani nei pressi della Stazione Ferroviaria, in viale Mazzini. I due animali sono stati soccorsi da una volontaria del posto che si è accorta della presenza dei due animali prima di chiedere subito aiuto e aspettare l’arrivo dei soccorsi per tre ore al freddo e al buio della notte.

Cani abbandonati a Pompei, giovane ripreso dalle telecamere

Il gesto è stato immortalato da una telecamera privata installata su un edificio di viale Mazzini. Nei filmati estratti dalle riprese si vede un ragazzo- la cui effettiva proprietà degli animali resta al momento al vaglio degli inquirenti- che è uscito nel cuore della notte portando a spasso due cani; un meticcio nero di taglia media che indossava la pettorina ed era portato al guinzaglio; uno più piccolo bianco e fulvo che, invece, era libero. L’autore del gesto avrebbe legato i suoi due cani ad un palo di viale Mazzini con un guinzaglio per evitare che lo seguissero per poi scappare via e lasciarli soli e al freddo.

Sul posto è intervenuta una volontaria locale per trarre gli animali in salvo e allertare le forze dell’ordine. Dopo aver atteso quasi tre ore, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, agli ordini del vicequestore Giuseppe Nicotera, e il personale sanitario dell’ASL a cui sono stati consegnati i cani e che ora si trovano al sicuro presso il canile di Ottaviano, struttura convenzionata con il Comune di Pompei.

Il Deputato di Avs Borrelli: “Atto vigliacco. Ora adottateli!”

I due video dell’accaduto sono stati postati sui suoi canali social dal Deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, a cui la soccorritrice si è rivolta e che ha preferito rimanere anonima, che ha denunciato pubblicamente il fatto e trasmesso i filmati al Commissariato di Polizia che ora sta cercando di risalire all’identità del proprietario dei cani. Gli agenti della Polizia di Stato Municipale, coordinati dal colonnello Gaetano Petrocelli, stanno collaborando con la Polizia di Stato per risalire all’identità dell’uomo che ha commesso il reato di abbandono e consegnarlo alle autorità.

Intanto, il Deputato Borrelli ha definito l’accaduto “un atto vigliacco, infame e criminale” e ora esorta il pubblico affinché la permanenza dei cani all’interno della struttura sia più breve possibile e che ben presto una famiglia amorevole possa adottarli.