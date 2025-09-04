Un milione e mezzo di giocattoli non sicuri, insieme a 10mila cosmetici e monili contraffatti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli durante un’operazione nella zona industriale della città, nei pressi di via Gianturco.

Napoli, sequestrati 1,5 milioni di giocattoli contraffatti e pericolosi: denunciati due grossisti

I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno individuato, all’interno di un rivenditore all’ingrosso, diversi giocattoli privi di qualsiasi certificato di conformità alla normativa europea in materia di marchio “CE”, apposto falsamente per trarre in inganno l’utilizzatore. Tra i prodotti figurano anche 10 mila cosmetici non sicuri e monili riproducenti un disegno mendace di noti marchi di gioielli.

Due cittadini cinesi, ritenuti responsabili della gestione della merce, sono stati denunciati per contraffazione, frode in commercio, ricettazione e violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.