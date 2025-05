Momenti di forte tensione si sono verificati nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio in via Foria, nel cuore di Napoli, dove un uomo di 60 anni, di origine marocchina e con precedenti di polizia, è stato protagonista di un episodio di violenza contro le forze dell’ordine.

Napoli, seminudo cammina in via Foria e prende a calci i poliziotti: arrestato

Il 60enne, che camminava in strada parzialmente denudato e incurante della presenza di numerosi passanti, è stato notato da una pattuglia dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea. Alla vista degli agenti, l’uomo ha improvvisamente dato in escandescenze, manifestando un comportamento aggressivo e fuori controllo. Dopo aver iniziato a prendere a calci le motociclette di servizio dei poliziotti, si è reso protagonista di una colluttazione con gli operatori di polizia, intervenuti per fermarlo. L’uomo è stato bloccato non senza difficoltà e condotto negli uffici della Questura.

A seguito dell’episodio, il balordo è stato arrestato con le accuse di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione. Inoltre, per il suo comportamento in strada è scattata anche una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, trasmessa alla competente Autorità Giudiziaria. L’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini presenti in zona, creando momenti di apprensione e disordine nel traffico cittadino.