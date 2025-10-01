Napoli, scontro tra tifosi del Napoli e dello Sporting in centro: volano sedie e pietre

Scontri tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona in vista della partita di Champion’s di questa sera allo stadio Maradona. Le due tifoserie sono venute in contatto tra piazza Municipio e via Depretis. Sono stati lanciati oggetti, tra cui sedie e pietre, e la tensione è rapidamente salita. I supporters delle due squadre si sarebbero fronteggiati anche a colpi di mazze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia in assetto antisommossa per riportare l’ordine e disperdere la folla. Non è chiaro se ci siano o meno feriti. Le scene di caos sono state riprese da diversi cittadini e automobilisti di passaggio. Disagi alla circolazione stradale tra le vie del centro.