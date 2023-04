Tragico scontro a Pianura, centauro perde la vita dopo due giorni di agonia. Non è riuscito a sopravvivere alle gravi ferite riportate dopo l’incidente, Giovanni Baiano, 39 anni di Napoli, è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del Mare.

Napoli, scontro mortale tra auto e scooter: muore 39enne

L’uomo era a bordo del suo scooter quando ha impattato un’auto sulla quale viaggiava una famiglia con due minori. Il conducente della vettura, subito dopo l’impatto è scappato via insieme alla moglie e ai due figli, um bambino di 10 anni e l’altro di 3 mesi. Dopo due ore sono stati rintracciati e identificati dalla sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli.

La dinamica

Come riporta Il Mattino, lo scooter e l’automobile stavano percorrendo direzioni opposte quando si sono scontrati intorno alle ore 17 di domenica scorsa in via Cannavino, strada a doppio senso di marcia nella periferia ovest di Napoli. Lo scooter, un SH, è stato ritrovato completamente accartocciato. Il casco è stato recuperato a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. Dopo lo scontro, il 40enne napoletano alla guida della Ford Focus è scappato a piedi verso la propria abitazione.

“Non volevo spaventare i bambini”, è stata questa la spiegazione fornita dall’uomo riguardo l’allontanamento dal luogo dell’incidente che, secondo quanto sostenuto dall’automobilista, avrebbe potuto rappresentare un trauma per i minori che si trovavano a bordo dell’auto. Le indagini dei poliziotti municipali sono ora concentrate sull’eventualità che l’uomo in fuga possa aver chiamato o meno il 118 per i soccorsi.