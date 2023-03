Scontri tra disoccupati e forze dell’ordine e davanti alla sede del consiglio comunale di Napoli. Stamattina un centinaio di persone, tra cui manifestanti della sigla 7 novembre e quelli di Scampia, si sono radunati all’esterno del Teatro San Carlo, esponendo striscioni e utilizzando fumogeni.

Napoli, scontri tra disoccupati e forze dell’ordine: manifestante in Questura

Dopo un tavolo in Prefettura, in cui è stata data loro notizia dello stop ai progetti di formazione e lavoro, è salita la tensione tra i disoccupati. Da Piazza del Plebiscito, secondo quanto si apprende, si sarebbero diretti in via Verdi, una traversa di piazza Municipio, proprio a pochi passi dalla sede del Comune di Napoli.

Qui, il corteo è stato bloccato dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa. Tra agenti e contestatori ci sarebbero stati anche scontri violenti. In quei momenti concitati i poliziotti avrebbero condotto in Questura un manifestante. La protesta dei disoccupati è poi proseguita fino al commissariato di via Medina, il cui ingresso è presidiato dagli agenti di Polizia.