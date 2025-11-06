Napoli, scippo in strada: donna trascinata per metri da auto del rapinatore. Arrestato 43enne

Trascinata per metri dall’auto del rapinatore nel tentativo di recuperare il telefono che le era stato rubato. Succede in via Gianturco, periferia orientale di Napoli. La prontezza di un agente fuori servizio ha portato all’arresto di un 43enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, scippo in strada: donna trascinata per metri. Arrestato un 43enne, in fuga il complice

Secondo quanto ricostruito, il 43enne avrebbe strappato il telefono dalle mani di una donna, per poi salire immediatamente a bordo di un’auto condotta da un complice. La vittima, nel tentativo di recuperare il cellulare, ha infilato il braccio nell’abitacolo rimanendo però incastrata nella portiera. La vettura, ripartita a velocità sostenuta, l’avrebbe trascinata per alcuni metri, fino a farla cadere rovinosamente al suolo.

La scena non è passata inosservata a un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, libero dal servizio, che ha immediatamente allertato la Sala Operativa e ha iniziato a inseguire l’auto. La fuga dei due si è interrotta in via Cristofaro Marino, dove il traffico ha costretto il veicolo a fermarsi. A quel punto l’agente è intervenuto, affrontando il conducente in una colluttazione per bloccarlo.

Caccia al complice

L’uomo è stato arrestato, mentre il passeggero è riuscito a fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. La donna, soccorsa dopo la caduta, ha riportato lesioni in corso di valutazione. Proseguono le indagini per rintracciare il complice e chiarire eventuali ulteriori responsabilità.