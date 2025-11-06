Ha atteso che l’anziana ritirasse la pensione alle Poste e l’ha seguita fino a via Paesiello, nel quartiere Vomero. Poi, in sella al suo scooter, ha afferrato il carrellino della spesa della vittima e lo ha trascinato via ad alta velocità, portando con sé non solo gli acquisti del mattino ma soprattutto la borsa contenente il denaro appena ritirato. Protagonista del violento scippo è Antonio Ferrigno, 67 anni, residente nel rione Sanità, arrestato dai Carabinieri con l’accusa di furto con strappo aggravato.

Vomero, scippa anziana appena uscita dalle Poste e spende la pensione in scommesse: arrestato

La vittima, una donna di 83 anni, terrorizzata ma fortunatamente illesa, ha immediatamente allertato il 112 fornendo una dettagliata descrizione dell’aggressore e della fuga anomala, resa evidente dal carrellino che veniva trascinato dallo scooter lungo l’asfalto. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e alla dinamica particolare del colpo, i Carabinieri della stazione e del nucleo operativo Vomero sono riusciti in poche ore a ricostruire il percorso di Ferrigno, rintracciandolo e bloccandolo in piazza Totò.

Quando è stato fermato, l’uomo aveva con sé solo una parte del denaro sottratto. Ai militari avrebbe ammesso di aver già speso gran parte della pensione dell’anziana in un centro scommesse. Recuperato anche il carrellino, ancora contenente i documenti personali della vittima. Ferrigno è stato condotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio. L’anziana, sotto shock ma in buone condizioni, ha potuto riavere i suoi effetti personali.