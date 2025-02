È stato arrestato all’alba dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Centro un 59enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una violenta rapina ai danni di un’anziana. L’uomo è accusato di rapina pluriaggravata per un episodio avvenuto lo scorso 12 gennaio nei pressi della Galleria Umberto I, a pochi passi da via Toledo.

Napoli, scippò 85enne in Galleria Umberto rischiando di ucciderla: rapinatore arrestato

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – VII Sezione Sicurezza Urbana, il malvivente avrebbe pedinato l’85enne per poi aggredirla alle spalle, strappandole con forza la borsa e facendola cadere rovinosamente a terra. L’anziana, trascinata per alcuni metri, ha riportato un grave trauma cranico ed è stata ricoverata in codice rosso con prognosi riservata.

Dopo il colpo, il 59enne si è dato alla fuga a piedi nel centro storico, minacciando con un coltello un giovane che aveva tentato di fermarlo. Decisivi per la sua identificazione sono stati l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dai Carabinieri. L’uomo è ora in carcere in attesa di giudizio.