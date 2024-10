Prova a scipparle la borsa e la fa cadere trascinandola per alcuni metri. In manette un rapinatore in monopattino bloccato dai Falchi della Squadra Mobile a pochi passi dalla stazione.

Napoli, scippatore in azione su monopattino: trascina e fa cadere una donna. Arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi, lungo corso Garibaldi, hanno notato un monopattino elettrico condotto da un uomo che, con fare circospetto, dopo aver seguito una donna, a un certo punto ha tentato di asportarle la borsa facendola rovinare al suolo. La vittima ha riportato delle ferite nella caduta.

I poliziotti nel frattempo hanno raggiunto e bloccato il malvivente trovandolo in possesso di 4 cellulari e di 1390 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza. A finire in manette un 29enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale. Dovrà rispondere di tentata rapina aggravata, lesioni personali e ricettazione.