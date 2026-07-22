Ha strappato lo smartphone dalle mani di una donna per poi tentare la fuga a bordo di un motoveicolo, ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti della Polizia Locale. L’episodio è avvenuto in Corso Arnaldo Lucci, dove gli agenti dell’Unità Operativa I.A.E.S. (Infortunistica ed Anti Evasione Sosta) hanno colto in flagranza di reato M.G., cittadino italiano, ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di una cittadina di nazionalità cinese.

Napoli, scippa donna in scooter: arrestato dalla Polizia Locale, recuperati due smartphone

Dopo l’arresto, gli operatori hanno effettuato una perquisizione del motoveicolo utilizzato dall’uomo, rinvenendo un secondo smartphone, risultato anch’esso provento di un precedente furto, oltre a 600 euro in contanti. I due telefoni cellulari sono stati restituiti ai rispettivi proprietari, mentre il denaro è stato sottoposto a sequestro penale. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.