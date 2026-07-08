Napoli. Rubano l’identità per comprare auto: Luca vittima di raggiro perde 20mila euro

Il sogno di iniziare una vita di coppia acquistando casa si è infranto a seguito di una truffa. Luca Vastarella è stato vittima di un raggiro che gli è costato 20mila euro di anticipo sull’acquisto di quella casa tanto agognata e l’etichetta di cattivo pagatore.

Luca riceve una comunicazione di due rate non pagate di un finanziamento. E’ da lì che si rende conto che c’è qualcosa che non va, non avendo mai chiesto alcun finanziamento. Facendo delle ricerche scopre che attraverso una riproduzione della sua patente, un truffatore ha chiesto e ottenuto un prestito per l’acquisto di un’auto, dal valore di 30mila euro, in una concessionafria in provincia di roma. Prestito che gli sarebbe stato accordato presentando solo la patente contraffatta.

Ma il dettaglio più incredibile arriva dopo. Luca scopre che quell’auto, dopo appena una settimana dall’acquisto, è stata re immatricolata con targa estera quindi ad oggi non è rintracciabile. Fenomeno queste delle targhe estere che sta prendendo sempre più piede tra Napoli e provincia soprattutto. e non si esclude che dietro alcune di queste ci siano anche truffe come quella ai danni di Luca.

Il giovane h adenunciato tutto alel forze dell’ordine. Intanto per gli istituti di credito e finanziamento Luca non è affidabile e dunque non può contrarre alcun mutuo per acquistare casa con la sua compagna.