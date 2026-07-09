Grande successo per “La Gioia – Summer Edition 2026”: raccolti 11.100 euro per la Fondazione Santobono Pausilipon

Una serata di emozioni, spettacolo e solidarietà che ha superato ogni aspettativa. La terza edizione de “La Gioia – Summer Edition 2026”, andata in scena mercoledì 8 luglio nella suggestiva location del lido Playa Luna, si è conclusa con uno straordinario risultato: 11.100 euro raccolti, che saranno devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon per sostenere i progetti dedicati ai piccoli pazienti.

Per la prima volta nella sua storia in versione estiva, l’evento ha saputo coniugare comicità, musica e intrattenimento con un importante messaggio di solidarietà, regalando al numeroso pubblico presente una serata coinvolgente e ricca di momenti indimenticabili.

Spettacolo e solidarietà per “La gioia Summer Edition”

Sul palco si sono alternati alcuni dei protagonisti più apprezzati della scena artistica campana: Vincenzo Comunale, Federico Di Napoli, Peppe Ventura, Raffaele Nolli, Paolo Cerrone, Mary Cioffi, Justintime, Caiano, Pako Capuano, Sarra e Christian Key, accolti dagli applausi del pubblico. Grande entusiasmo anche per la partecipazione speciale di Saranno Campioni e per la consegna del premio speciale allo scrittore Saverio Ferrara, momento particolarmente significativo della serata.

Il risultato raggiunto è stato possibile grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico e al contributo di una rete di aziende e partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa. Un sentito ringraziamento va al Gruppo Autoscala, R&S Parrucchieri, Pump Club, Aeffe S.p.A. e Offside, oltre ai partner Teleclubitalia, Pizzeria Ferrigno, LCH Hotel, Liccardi Express Courier e De Gasperi Bistrot. Fondamentale anche il supporto di OMC, Kiwi Viaggi, Cervo Arredamenti, Espresso – Viaggio nei sapori di Napoli, Solidarity Group, il gruppo Podistica Frattese e il raduno Harley Brotherhorder.

La Gioia – Summer Edition 2026 si conferma così un appuntamento capace di unire spettacolo e beneficenza, dimostrando come la partecipazione di artisti, imprese e cittadini possa trasformarsi in un concreto gesto di solidarietà. Gli 11.100 euro raccolti rappresentano un importante contributo a favore dei bambini del Santobono e il segno tangibile del grande cuore dimostrato da tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa.