Servizi sociali, la Regione commissaria l’Ambito C06: Aversa perde la gestione del distretto

Il commissariamento era ormai nell’aria e adesso è diventato ufficiale. La Regione Campania ha deciso di esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dell’Ambito Territoriale Sociale C06, con Aversa Comune capofila, a seguito del permanere delle criticità riscontrate nella gestione degli uffici deputati all’erogazione dei servizi sociali essenziali.

La decisione è stata adottata dalla Giunta regionale a fronte del permanere delle criticità riscontrate nel funzionamento degli uffici competenti per l’erogazione dei servizi essenziali. Con il provvedimento adottato dalla Giunta, la gestione dell’Ambito passerà a un Commissario ad acta, che sarà nominato dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il commissario guiderà il distretto sociale, che serve i Comuni di Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Sant’Arpino, Succivo e Teverola, fino al superamento delle criticità che hanno portato all’intervento della Regione.