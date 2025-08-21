Ruba zaino e cuffie AirPods da una macchina parcheggiata in un’autogrill dell’A1 ma viene “geolocalizzato” dal proprietario e arrestato dopo una segnalazione inoltrata alla Centrale Operativa della Polizia di Stato. A finire in manette nella serata di ieri un 38enne georgiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Denunciato il presunto complice: un 28enne georgiano, con precedenti di polizia.

Napoli, ruba zaino e cuffie da auto in sosta all’autogrill dell’A1: arrestato 38enne

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in viale Dohrn per la segnalazione di un’auto con a bordo il presunto responsabile di un furto di uno zaino e di un paio di cuffie AirPods geolocalizzate dalla vittima. I poliziotti hanno rintracciato l’auto con due uomini a bordo e li hanno controllati trovando il 38enne in possesso delle predette cuffie e dello zaino. Inoltre gli agenti hanno rinvenuto, all’interno del veicolo, un coltello e un taglierino.

Infine, dagli accertamenti di seguito esperiti e grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti, unitamente a personale della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, hanno accertato che il 38enne si era reso responsabile del furto avvenuto durante il pomeriggio all’interno di un’auto in sosta in un’area di servizio dell’autostrada A1.