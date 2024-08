Avrebbe rubato il furgone della Polizia Municipale di Napoli ma sarebbe rimasto bloccato nel traffico e arrestato. È la surreale vicenda documentata da un filmato apparso in queste ore sulla bacheca del parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

La scena si è consumata in via Emanuele Gianturco a Napoli. Come si vede in un filmato registrato da un automobilista e postato su Tik-tok, alcuni vigili, in sella a dei motoveicoli, hanno inseguito e raggiunto un furgone della Polizia Municipale alla cui guida c’è un uomo in abiti civili.

La fuga è durata poco per via del traffico. Un agente della Municipale è sceso dallo scooter, ha aperto lo sportello del furgone e ha fatto scendere il ladro per poi arrestarlo in mezzo alle auto bloccate. Il malvivente non ha opposto resistenza: “Abbiamo chiesto chiarimenti sulla vicenda al comando della Polizia Municipale. Come è stato possibile questo furto?”, commenta il parlamentare Borrelli.