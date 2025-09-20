Napoli, ruba alimenti in un market e poi spinge a terra addetto alla sicurezza: arrestato

Un furto in un supermercato di via Arenaccia ha richiesto ieri pomeriggio l’intervento immediato della Polizia di Stato. Un uomo, dopo aver preso alcuni generi alimentari, è stato fermato dall’addetto alla sicurezza del punto vendita. Nel tentativo di fuggire, il malvivente ha spinto a terra l’addetto antitaccheggio, cercando di guadagnare l’uscita.

Napoli, ruba generi alimentari in un supermercato e poi spinge a terra addetto alla sicurezza: arrestato

Proprio in quel momento, sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, allertati dalla Sala Operativa. I poliziotti hanno visto l’uomo uscire di corsa dal supermercato, mentre alcuni dipendenti indicavano che si trattava del ladro. L’individuo è stato bloccato e trovato ancora in possesso della refurtiva.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria, mentre la merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.