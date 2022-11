Finge un malore per farsi un giro in ambulanza e “interrompere” gli arresti domiciliari. E’ quanto documenterebbe lo stesso protagonista della vicenda attraverso un video apparso su Tik Tok e rilanciato dal parlamentare di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, detenuto ai domiciliari finge malore per “farsi un giro” in ambulanza

Non è chiaro dove e quando il filmato sia stato girato. Dalla breve clip, finita sui social, si vede un uomo immortalarsi in primo piano all’interno di un mezzo del 118 di Napoli. “Cambiamo un po’ aria – dice l’autore del video – solo così la possiamo cambiare”. Francesco Emilio Borrelli ha spiegato di aver subito segnalato il caso alle autorità competenti per accertare la fondatezza dell’episodio ed eventuali ipotesi di reato a carico dell’uomo che appare nella clip.

“In questo video, – spiega Borrelli in una nota stampa – un soggetto che afferma di essere un detenuto ai domiciliari, cambia aria andando a fare un giro in ambulanza e probabilmente fa finta di stare male. L’unico modo per muoversi è andare in ospedale. Se si tratta davvero di un detenuto che ha simulato un malore allora bisogna prendere provvedimenti seri. I mezzi di soccorso non sono dei taxi”.