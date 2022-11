È diventato virale il video che mostra due uomini picchiarsi all’ingresso della Galleria Vittoria a Napoli, bloccando il traffico veicolare. Le immagini sono state diffuse nelle scorse ore dalla pagina “Welcome to Favelas”, che ha raccolto migliaia di visualizzazioni.

Napoli, rissa davanti alla Galleria Vittoria: due uomini si picchiano e bloccano il traffico

Nel filmato si vede chiaramente un’auto ferma di traverso, in mezzo alla carreggiata, proprio dinanzi allo sbocco del tunnel che da via Arcoleo conduce in via Acton. Due uomini fanno a pugni, ruzzolando per terra. Nel mentre decine di auto incolonnate che non riescono a rimettersi in marcia per raggiungere via Acton. Qualcuno suona ripetutamente il clacson ma nessuno interviene per separare i due litiganti e porre fine alla rissa. Il video è stato rilanciato anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook. “La deriva totale”, ha commentato laconico.