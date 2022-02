Napoli. Una donna di 30 anni è stata accoltellata alla coscia destra in seguito ad una rissa ai baretti di Chiaia, a Napoli. Stamattina, intorno alle 7.40, i Carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti all’Ospedale Pellegrini a seguito di una segnalazione.

Napoli, rissa ai baretti di Chiaia: accoltellata una donna di 30 anni

Secondo Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei militari, la donna sarebbe stata ferita in Vicoletto Belledonne, nei pressi di un bar dove era scoppiata una rissa. La 30enne è di Volla ed è stata dimessa con 8 giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Rissa al centro storico

L’ultima zuffa a Napoli risale a due settimane fa, in piazzetta L’Orientale al centro storico di Napoli. Coinvolti una decina di ragazzi, i quali si affrontarono tra loro con pugni, calci e colpi di casco in testa. L’episodio fu denunciato dal Comitato Vivibilità Cittadina, presieduto da Gennaro Esposito, e dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli di Europa Verde. “Una violenza inaudita che nasce nel fenomeno che si insiste ancora a chiamare movida e che la politica ha paura di disciplinare o peggio non disciplinare. Noi ci opponiamo a questo degrado umano e sociale”, denunciò il comitato.