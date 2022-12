Ha rischiato di morire su una panchina un 63enne del Vomero, colpito da un infarto. L’epilogo, per fortuna, si è rivelato diverso da quello che si stava prefigurando: è stato salvato in tempo, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Napoli, rischia di morire in strada per un malore improvviso: soccorso e salvato dai Carabinieri

I fatti oggi, 17 dicembre, a Fuorigrotta, quartiere occidentale del capoluogo partenopeo. Siamo in via Piave. Un uomo passeggia lungo il marciapiede, quando improvvisamente accusa un malore. Si accascia al suolo, portandosi una mano al petto. Si scoprirà, in seguito, che il 63enne era stato colpito da un infarto e che avrebbe rischiato di morire in strada.

Una pattuglia dei Carabinieri transita in quel momento in via Piave: i militari, notando l’uomo in difficoltà, accostano l’auto e corrono in suo aiuto. Non c’è tempo da perdere. Gli uomini dell’Arma chiamano subito il 118 e, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, prestano assistenza al 60enne, che nel frattempo viene adagiato su una panchina.

Il personale sanitario arriva e la corsa inizia con la “scorta” a sirene spiegate al mezzo di soccorso che la gazzella compie nel traffico cittadino. L’uomo, prima al Fatebenefratelli di Napoli e poi nella clinica Mediterranea, viene operato d’urgenza per infarto del miocardio. Dall’ospedale fanno sapere che l’intervento è riuscito. Una storia che ricorda il recente salvataggio di un neonato in arresto cardiaco, nel quartiere Barra. Anche in quel caso, l’intervento dei carabinieri fu provvidenziale.