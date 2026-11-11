Mattinata di tensione nel centro storico di Napoli, dove cittadini, attivisti e studenti hanno manifestato contro lo sgombero dell’edificio di proprietà dell’Ordine religioso dei Servi di Maria, in piazza Miraglia, che ospita da oltre dieci anni famiglie e persone in condizioni di fragilità economica e sociale. Il 16 novembre è previsto un nuovo tavolo in Prefettura.

Napoli, rinviato sgombero di piazza Miraglia: proteste in centro, studenti occupano Adisurc

Fin dalle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno presidiato gli accessi a piazza Miraglia, mentre gli abitanti si sono barricati all’interno dell’immobile per opporsi allo sgombero. La struttura è destinata alla realizzazione di uno studentato privato, progetto contestato dagli occupanti e dai comitati per il diritto all’abitare.

La decisione di rinviare lo sfratto è arrivata, dunque, dopo una mattinata calda: ci sono stati presidi delle forze dell’ordine e una manifestazione che ha coinvolto centinaia di persone. A piazza Bellini è stato dato vita a un corteo che ha attraversato le strade del centro storico. Dopo alcune ore, sono interventi Comune Regione, che hanno spinto per un nuovo confronto istituzionale per individuare possibili soluzioni abitative.

Studenti occupano l’Adisurc contro lo studentato privato

La mobilitazione ha coinvolto anche gli studenti universitari. I Collettivi Autorganizzati Universitari hanno occupato la sede dell’Adisurc di via Alcide De Gasperi 45, esponendo uno striscione con la scritta: “Adisurc occupata: vogliamo soluzioni per gli abitanti di piazza Miraglia”.

Al centro della protesta, appunto, il progetto di trasformazione dello stabile in una residenza universitaria privata da 40 posti letto, di cui 12 destinati alla gestione pubblica attraverso l’Agenzia regionale.

La posizione del Comune di Napoli

Diverse ore fa si è espresso sulla vicenda Palazzo San Giacomo che ha ribadito la propria attenzione alle condizioni degli occupanti, chiarendo tuttavia i limiti delle proprie competenze. Da piazza Municipio fanno sapere che si tratta di “una procedura giudiziaria esecutiva che riguarda esclusivamente una proprietà privata e soggetti privati”.

L’amministrazione ha spiegato di non poter revocare direttamente il provvedimento, confermando però l’attivazione dei servizi sociali territoriali per valutare forme di sostegno e alternative abitative.

Nuovo incontro in Prefettura il 16 novembre

Lo stabile di piazza Miraglia è occupato dal 2014 e negli anni ha ospitato diverse famiglie in difficoltà. Secondo i comitati, la vertenza riguarderebbe complessivamente dodici nuclei familiari. Dunque, è evidente che il rinvio dello sgombero non chiude la vicenda. Lunedì 16 novembre è previsto un nuovo incontro in Prefettura, con il coinvolgimento di Comune e Regione, per valutare possibili soluzioni.

La vicenda di piazza Miraglia riaccende così il confronto sul diritto alla casa a Napoli, sul caro affitti e sulla trasformazione del centro storico, dove la realizzazione di nuove strutture ricettive e residenze universitarie si intreccia con l’emergenza abitativa.