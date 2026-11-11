Marcianise, presunto caso malasanità: 55enne morta dopo intervento, assolti medici e infermieri

Tutti assolti dall’accusa di omicidio colposo gli 11 imputati, tra medici e infermieri, per la morte di Concetta Galante, 55enne deceduta il 28 luglio del 2018 dopo una banale operazione alla colecisti avvenuta all’ospedale di Marcianise, nel casertano. Per successive complicanze, ricondotte a una presunta perforazione dell’intestino, la donna fu trasferita al nosocomio di Santa Maria Capua Vetere, dove poi spirò, lasciando un marito e tre figli.

Marcianise, 55enne morì dopo un’operazione alla colecisti: assolti medici e infermieri

Secondo l’accusa, nei giorni precedenti al decesso della 55enne, tra il 26 e il 27 luglio, si sarebbe verificata una catena di errori condivisi dal personale sanitario coinvolto. Per il pm Vincenzo Quaranta, della Procura di Santa Maria Capua Vetere, non ci sarebbero state ostruzioni alle vie biliari tali da giustificare l’esame diagnostico. È per questo che, secondo gli inquirenti, Concetta Galante non avrebbe avuto bisogno di essere sottoposta all’ERCP, una procedura che consente di individuare e trattare eventuali ostruzioni dei dotti biliari e pancreatici.

Durante l’esame diagnostico, sempre secondo l’accusa, sarebbe avvenuta una perforazione duodenale, cioè sarebbe stata forata la prima parte dell’intestino tenue della 55enne. Subito dopo la donna avrebbe iniziato a lamentare forti dolori addominali e sudorazione, ma il personale sanitario se ne sarebbe accorto troppo tardi. Il quadro clinico della donna, ormai compromesso, avrebbe reso la successiva operazione chirurgica inutile. Per l’accusa si trattò di “shock settico irreversibile da peritonite“.

Il giudice Giorgio Pacelli, della terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ribaltato l’impianto dell’accusa. Gli undici imputati sono stati prosciolti perché il fatto non sussiste. Del collegio difensivo fanno parte l’avvocato Nicola Foglia e Giovanni Lo Russo.