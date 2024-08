Un paniere calato dal terzo piano di un edificio. È stato questo semplice gesto a tradire Francesco Gragnaniello, 37enne ricercato in tutta Europa, e a portare al suo arresto da parte dei Carabinieri. L’uomo era irreperibile dal 6 giugno scorso.

Napoli, rider gli consegna il panino e lui cala il paniere: catturato 37enne ricercato in tutta Europa

L’arresto è avvenuto in via Concordia, nel cuore di Napoli, a pochi passi dal murales di Maradona. Per settimane i militari dell’Arma, fingendosi turisti, hanno monitorato i movimenti tra via Emanuele De Deo e largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli, convinti che Gragnaniello si nascondesse proprio nel cuore della città partenopea.

Ieri sera, dopo giorni di attenta osservazione, il 37enne è stato finalmente catturato. L’operazione è scattata quando Gragnaniello ha calato un paniere, il tradizionale cestino di vimini intrecciato, per raccogliere un panino ordinato e consegnato da un rider. I Carabinieri, riconosciuto il latitante, sono intervenuti immediatamente, irrompendo nella sua abitazione.

Inutile è stato il tentativo di Gragnaniello di nascondersi in un vano segreto ricavato all’interno del divano, progettato per facilitare un’eventuale fuga. L’uomo è stato bloccato e condotto al penitenziario di Poggioreale. Gragnaniello era ricercato dalle autorità austriache e tedesche per una serie di furti di Rolex, compiuti nei loro territori. In seguito all’arresto, l’Austria ha richiesto la sua estradizione. Il 6 giugno scorso, per sfuggire a un mandato di cattura europeo, Gragnaniello aveva violato gli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per una rapina commessa a Rimini.