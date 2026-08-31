Napoli ricorda Giogiò Cutolo a tre anni dall’omicidio: “Intitoliamogli Piazzale Tecchio”

Napoli torna a stringersi nel ricordo di Giovanbattista “Giogiò” Cutolo, il giovane musicista ucciso il 31 agosto 2023 in piazza Municipio. A tre anni dalla tragedia, questa mattina la città ha commemorato il 24enne proprio nel luogo in cui perse la vita.

Napoli ricorda Giogiò Cutolo a tre anni dall’omicidio

Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il prefetto Michele di Bari e i familiari di Giogiò. Piantedosi, insieme al sindaco, ha deposto una corona di fiori in memoria del giovane.

Giogiò, promettente cornista dell’Orchestra Scarlatti Young, fu assassinato durante una lite alla quale era inizialmente estraneo, dopo essere intervenuto in difesa di un amico. Il suo gesto gli è valso, alla memoria, la Medaglia d’oro al valor civile.

Particolarmente intenso l’intervento della madre, Daniela Di Maggio, che ha ribadito come il figlio sia ormai diventato un simbolo che appartiene all’intera città, chiedendo che piazzale Tecchio venga intitolato alla sua memoria.

Il sindaco Manfredi ha definito la morte del giovane una ferita per tutta Napoli e ha richiamato le istituzioni alla necessità di contrastare con decisione la violenza giovanile, attraverso il rispetto delle regole e un impegno comune. Anche il presidente Fico ha sottolineato la necessità di intervenire sulle cause culturali e sociali che alimentano simili tragedie. Il ricordo di Giogiò diventa così non soltanto memoria e dolore, ma anche un appello alla responsabilità collettiva.

Tre anni dopo quella notte, Napoli non dimentica il suo giovane musicista: il suono del suo corno continua simbolicamente a vivere come messaggio di cultura, coraggio e speranza contro ogni forma di violenza.