Scampia, ripristinata la targa in Piazza Giovanni Paolo II: un gesto di memoria e legalità

Napoli – Ieri sera, in una piazza gremita di giovani e cittadini di Scampia, si è tenuto un momento di forte significato simbolico e civile: il ripristino della targa dedicata a San Giovanni Paolo II in Piazza Giovanni Paolo II. L’evento, fortemente voluto dalla comunità locale e supportato dalle autorità, ha visto il ripristino della targa originaria, vandalizzata nel 2009 e successivamente rimossa. L’intitolazione da parte del Comune di Napoli fu concessa dopo una raccolta di firme popolare e un impegno volontario della comunità.

L’appuntamento si è svolto alla presenza di figure di spicco, tra cui il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, l’assessore al Comune di Napoli Antonio De Jesu, il parroco di Maria Santissima del Buon Rimedio don Alessandro Gargiulo – decano dell’ottavo decanato della Chiesa di Napoli – e rappresentanti delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale). Presenti anche il responsabile della pastorale giovanile e vocazionale della diocesi di Napoli, don Federico Scognamiglio, e il parroco della Parrocchia Giuseppe Moscati, don Silvio d’Aniello. Tra i presenti anche Massimo Iaquinangelo, giornalista e consigliere regionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana – Campania, nonché autore del saggio storico “Quando Giovanni Paolo II portò il mondo a Scampia”, scritto in collaborazione con don Alessandro Gargiulo e Mario Ansaldi presidente dell’allora Comitato civico “Piazza Perbene” che raccolse migliaia di firme per l’intitolazione della Piazza a San Giovanni Paolo II.

Un momento di memoria e di speranza

Il ripristino della targa, avvenuto tra gli applausi e le parole di gratitudine, ha rappresentato un atto di riconoscimento storico e simbolico di un luogo che ha vissuto momenti difficili, ma che oggi si apre alla speranza e alla memoria di un ponte tra fede, legalità e rinascita. La targa, dedicata a Giovanni Paolo II, ricorda la visita del Pontefice a Scampia nel 1990, un momento storico in cui il Papa gridò alla popolazione: “Non arrendetevi al male. Mai”. Un messaggio di coraggio e resilienza che ancora oggi rivive nel cuore del quartiere.

Dichiarazioni di soddisfazione e significato

Don Alessandro Gargiulo ha sottolineato come il ripristino rappresenti “dignità per un luogo storico di Scampia, legato a un episodio di grande valore spirituale e civile”. “È stato emozionante vedere tanti giovani e cittadini partecipare, testimoniando che la memoria di Giovanni Paolo II continua a vivere e a ispirare”.

Il Prefetto Michele Di Bari ha evidenziato come l’evento “sia un segnale di legalità e verità storica, fondamentali per il riscatto e la crescita del quartiere”, mentre l’assessore De Jesu ha rimarcato che “la piazza ritrova il suo legittimo intestatario e che il Comune di Napoli continuerà a sostenere le battaglie per il rispetto della legalità e della memoria collettiva”.

Un messaggio di rinascita e unità

L’evento di ieri sera non è stato solo un momento simbolico, ma anche un messaggio di speranza e di rinnovamento per Scampia. La presenza delle autorità, dei giovani e delle associazioni locali ha confermato che la memoria storica può essere uno strumento potente per contrastare le sfide del presente e costruire un futuro di legalità e dignità.

Il ripristino della targa si configura come un gesto concreto di rispetto e attenzione verso la storia e le persone di Scampia, un passo importante verso la riscoperta della propria identità e del proprio ruolo nel contesto cittadino.

Un esempio di comunità e memoria condivisa

Il gesto di ieri sera testimonia come anche un semplice segno, come una targa, possa diventare simbolo di rinascita e di speranza. Scampia, con le sue contraddizioni e le sue sfide, dimostra ancora una volta di essere un quartiere che guarda avanti, con la memoria e la legalità come fari guida.