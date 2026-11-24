Largo Maradona riapre ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Questa mattina, martedì 24 novembre, è stato inaugurato il nuovo spazio davanti al celebre murale di Diego Armando Maradona, in via Emanuele De Deo, dopo circa sei mesi di chiusura per i lavori di riqualificazione. Alla cerimonia delle 10:30 hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato. L’area torna accessibile gratuitamente a cittadini, tifosi e visitatori.

Largo Maradona riapre: nuova pavimentazione e arredi ai Quartieri Spagnoli

L’intervento ha interessato uno spazio di circa 197 metri quadrati, all’incrocio tra via Emanuele De Deo e vico Concordia. Il piazzale è stato sistemato con pavimentazione uniforme in pietra lavica, panchine, fioriere, pergolati e un nuovo impianto di illuminazione, con l’obiettivo di renderlo più ordinato, accessibile e fruibile anche nelle ore serali.

Previsti inoltre due chioschi amovibili autorizzati per attività di vendita e servizi ai visitatori. Il percorso di regolarizzazione dell’area e delle attività commerciali è stato al centro di un confronto tra gestori e amministrazione comunale, dopo le tensioni dei mesi precedenti.

Il murale di Diego e il nuovo volto del luogo simbolo

Il cuore del largo resta il murale dedicato a Diego Armando Maradona, realizzato dall’artista Mario Filardi nel 1990, dopo il secondo scudetto del Napoli. Anche il dipinto è stato interessato da interventi di recupero, mentre l’area circostante è stata riorganizzata per accogliere il grande flusso di persone che ogni giorno arriva ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio al campione argentino.

Il piazzale, conosciuto in tutto il mondo come uno dei luoghi simbolo del legame tra Napoli e il suo numero 10, era rimasto chiuso per circa sei mesi. La riapertura restituisce alla città uno spazio diventato nel tempo un punto di riferimento per la memoria sportiva e per il turismo.

Ingresso gratuito, domani le iniziative per Maradona

La riqualificazione mantiene la destinazione dello spazio a uso pubblico: l’ingresso è libero e gratuito. La cerimonia arriva alla vigilia del 25 novembre, giorno in cui ricorrerà il sesto anniversario della morte di Maradona, scomparso nel 2020.

Per mercoledì sono annunciate nuove iniziative commemorative, tra cui la presentazione alle 12, in via Emanuele De Deo, della riproduzione del piede sinistro di Diego ricavata da una scansione del 2018 e destinata a essere inserita nella pietra lavica. Il programma prevede anche una fiaccolata alle 18 in ricordo del campione. Si tratta di appuntamenti ancora in programma, distinti dall’inaugurazione già avvenuta oggi.

Dal contenzioso sulla gestione alla riapertura del largo

Nei mesi precedenti l’area era stata al centro di provvedimenti e proteste legati alla gestione degli spazi commerciali. La nuova sistemazione è arrivata al termine del percorso per regolarizzare l’utilizzo del piazzale, senza rinunciare alla sua vocazione popolare e turistica. Teleclubitalia aveva già raccontato una precedente riapertura del luogo ai Quartieri Spagnoli, dopo le tensioni dell’ottobre 2025. Quella di oggi segna invece la conclusione dei nuovi lavori di riqualificazione.