C’è l’accordo: Riapre Largo Maradona, cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli. Dopo giorni di polemiche e chiusura volontaria da parte dei commercianti, arriva l’intesa con il Comune: dialogo aperto, legalità al centro, e un piano per valorizzare l’area.

Napoli, sospiro di sollievo ai Quartieri Spagnoli: riapre Largo Maradona

La svolta è arrivata a Palazzo San Giacomo. Dopo il blitz della Polizia Municipale contro abusivismo e merce contraffatta, i commercianti erano scesi sul piede di guerra. Ma ora si cambia rotta. Il Comune ha incontrato l’avvocato Angelo Pisani, storico legale di Maradona e rappresentante degli esercenti: via libera a una riapertura immediata con restyling dell’area e tutela dei cimeli.

Intanto, sul fronte viabilità, arriva lo stanziamento di 100mila euro per il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano. Obiettivo: trasformare Largo Maradona in un percorso pedonale regolato, sul modello di San Gregorio Armeno, con senso unico pedonale e maggiore sicurezza per residenti e turisti. Il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, ha confermato l’avvio delle pratiche per regolarizzare le attività commerciali, ribadendo l’impatto positivo del sito sull’economia locale. Venerdì, il primo incontro ufficiale in Comune. Il messaggio è chiaro: Largo Maradona non si cancella, ma si struttura. Legalità e memoria viaggiano insieme